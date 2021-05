Pia und Kevin von "DSDS" geben Beziehung bekannt

Als Sieger ging Rebeisenstimme Jan-Marten Block hervor – doch auch der drittplatzierte Kevin Jenewein hat sein Glück gefunden, wie er nun in einer Instagram-Story zeigt. Ein Kuss-Foto in Schwarzweiß zeigt ihn gemeinsam mit Kandidatin Pia-Sophie Remmel, die es im Wettbewerb auf den fünften Platz schaffte. (In der Sendung hatte Sieger Jan-Marten Block stets für die Studentin geschwärmt.)

Auch Pia teilte das gemeinsame Foto in ihrer Instagram-Story und versah es mit einem Herz-Emoji. Erst kürzlich hatten die beiden das Duett "Minefields", ein Cover von Faouzia und John Legend, auf YouTube veröffentlicht. Auf Instagram versah Kevin den Release noch unter anderem mit dem Hashtag #bestfriend – daraus scheint jetzt mehr geworden zu sein.