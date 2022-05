Pietro Lombardi erhält eigene Casting-Show

Anmeldeschluss schon am 8. Mai

Wer bei der Lombardi-Show mitmachen will, sollte sich beeilen. Anmeldeschluss ist schon am 8. Mai dieses Jahres. Interessierte sollen ein Video mit einer Gesangs- oder Rap-Performance hochladen. In dem Clip sollen sie zudem erzählen, warum sie auf die große Bühne gehören. Am 16. Mai starten bereits die Dreharbeiten, die bis zum 17. Juni laufen.