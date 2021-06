Neues Kapitel mit William und Harry

Wie "The Mirror" berichtet, soll Richard Kay – als enger Vertrauter von Diana – am Abend ihres Todes zuletzt mit ihr telefoniert haben. Das habe die Polizei dem Journalisten damals bestätigt.

"Ich habe mit ihr in dieser Nacht gesprochen", so Kay. Wie er weiter erzählt, sei sie "in guter Verfassung gewesen" und habe einen Neustart wagen wollen. Der Journalist fügte hinzu, dass sie zurück nach England wollte, "um ihre Jungs zu sehen".

Prinzessin Diana und Dodi Fayed starben bei einem Autounfall in Paris am 31. August 1997. Ihre Söhne Prinz William und Prinz Harry waren damals erst 15 und 12 Jahre alt.