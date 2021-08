Uwe Abel wurde 2011 durch seine Teilnahme bei "Bauer sucht Frau" zum Publikumsliebling und gewann mit seiner dort gefundenen großen Liebe Iris auch 2018 "Sommerhaus der Stars". Ob er auch alleine erfolgreich sein wird? "Wir waren einmal drei Tage getrennt und da haben wir aber sehr viel telefoniert. Das wird für uns beide nicht einfach", vermutet der Landwirt im Vorhinein.

"Ich gehe das erste Mal ohne Lüge in eine Reality-Show. Ich bin zu 100 Prozent ich selbst und muss keine Rolle spielen", so Ex-"Bachelorette" (2018) und "Bachelor in Paradise"-Kandidat Rafi Rachek.

Ob Hellseher Daniel Kreibich schon seinen Sieg vorhersehen kann? "Ich möchte da auch fair sein und nicht gegen die Spielregeln verstoßen", so Kreibich.

Eric Sindermann aka. Dr. Sindsen schnupperte im Frühjahr 2021 bei "Ex on the Beach" Realityshow-Erfahrung. "Für mich ist es eine Ehre dabei zu sein. Ich bezeichne mich einfach mal als unprominentesten Promi, der jemals mitgemacht hat. Ich werde der Underdog sein", meint der ehemalige Handball-Profi.

"Promi Big Brother" startet am 6. August um 20:15 Uhr auf Sat.1.