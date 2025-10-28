Prunella Scales ist tot: "Fawlty Towers"-Star wurde 93

Kultserie "Fawlty Towers"

"Obwohl Demenz sie 2013 zum Rückzug aus einer bemerkenswerten Schauspielkarriere von fast 70 Jahren zwang, lebte sie weiterhin zu Hause", heißt es in einer Erklärung der Familie. Und weiter: "Sie schaute am Tag vor ihrem Tod noch 'Fawlty Towers'." Die Familie danke allen, die Scales "am Ende ihres Lebens so wundervolle Pflege zukommen ließen. Ihre letzten Tage waren komfortabel, zufrieden und von Liebe umgeben".