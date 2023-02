Kremlchef Wladimir Putin hat dem US-Schauspieler Steven Seagal ("Hard to Kill") den russischen Orden der Freundschaft verliehen. Seagal, der unter anderem russischer Staatsbürger ist, erhält die Auszeichnung für seinen "großen Beitrag zur Entwicklung der internationalen kulturellen und humanitären Zusammenarbeit", hieß es in einem am 27. Februar veröffentlichten Erlass Putins.