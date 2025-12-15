"Die Familie bittet in dieser schweren Zeit um Privatsphäre und wird keine weiteren Erklärungen abgeben", endet die Stellungnahme. An welcher Krankheit Rachael Carpani gelitten hat, ist nicht bekannt.

Rachael Carpani sei in den frühen Morgenstunden des 7. Dezembers "unerwartet, aber friedlich" gestorben. Sie habe einen "langen Kampf gegen eine chronische Krankheit" gekämpft, heißt es außerdem in der Mitteilung.

Rachael Carpani ist tot . Die vor allem aus der Serie "McLeods Töchter" bekannte Darstellerin wurde nur 45 Jahre alt . Die australische Schauspielerin starb bereits am 7. Dezember 2025. Ihre Eltern gaben ihren Tod nun über den Instagram-Kanal von Georgia Carpani bekannt, der Schwester der Verstorbenen.

Beruflicher und persönlicher Erfolg mit "McLeods Töchter"

Rachael Carpani kam am 24. August 1980 als Tochter einer Australierin und eines Italieners in Sydney zur Welt. Bekannt wurde sie mit der australischen Serie "McLeods Töchter", die auch in Deutschland erfolgreich lief. Von 2001 bis 2009 spielte sie als Jodi Fountain eine der titelgebenden Schwestern, die sich auf einer Farm durchschlagen.

Für ihre Rolle war Rachael Carpani zweimal für den Logie nominiert, der als wichtigster australischer Fernsehpreis gilt. Bei "McLeods Töchter" fand sie auch ihr privates Glück. Von 2006 bis 2011 war sie mit dem Serienkollegen Matt Passmore (51) liiert.

Nach dem Ende von "McLeods Töchter" zog Rachael Carpani in die USA. Dort übernahm sie unter anderem eine Gastrolle in "Navy CIS: L.A." In der Krimiserie "Against the Wall" (2011) spielte sie eine Polizistin in der Hauptrolle. Nach nur einer Staffel wurde die Serie wegen schwacher Einschaltquoten eingestellt.

Zuletzt war Rachael Carpani wieder verstärkt in ihrer Heimat aktiv. In der Komödie "The Very Excellent Mr. Dundee" spielte sie die Managerin von "Crocodile Dundee"-Star Paul Hogan (86), der darin eine fiktive Version seiner selbst verkörpert.