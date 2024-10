2014 gab die Schauspielerin Radost Bokel (49) bekannt, dass sie sich einer Schilddrüsen-Operation unterziehen muss, die 2015 erfolgte. Doch die eigentliche Diagnose verriet die "Momo"-Darstellerin bislang noch nicht. Erst jetzt, also knapp zehn Jahre später, erzählte sie in einem "Bild"-Interview, dass sie an Krebs erkrankt war: "Es war Krebs. Es waren Knoten am Hals festgestellt worden. Bösartig."

Es sei bei ihr sogar eine besondere Mutation gewesen, weswegen nach der OP auch noch eine Radiojod-Therapie gemacht wurde. "Das war keine leichte Zeit", verriet die Schauspielerin jetzt. Damals sei sie sowieso in einer privaten Stress-Situation gewesen, habe sich gerade in der Scheidung von ihrem Ex-Mann Tyler Woods (41) befunden, mit dem sie den gemeinsamen Sohn TJ (15) hat. "Ich wollte nicht noch ein Fass aufmachen", erklärte Bokel ihre damalige Entscheidung.