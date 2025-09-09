Als Drogenboss Tuco Salamanca wurde er bekannt. Nun wurde der Schauspieler für ein kurioses Vergehen festgenommen.

Raymond Cruz (60) wurde nach einem kuriosen Vorfall festgenommen. Der unter anderem aus "Breaking Bad" bekannte Schauspieler soll eine Frau mit Wasser angespritzt haben. Dies berichtete das US-Portal "TMZ". Laut einer Quelle soll eine Person die Polizei gerufen haben, weil Cruz ihre Tochter angegriffen habe - mit einem Wasserschlauch. Der US-Schauspieler soll vor seinem Haus in Los Angeles sein Auto gewaschen haben. Dabei soll er die Tochter des Anrufers gebeten haben, aus dem Weg zu gehen. Als sie der Aufforderung nicht nachgekommen ist, soll sie nass geworden sein - und geglaubt haben, dass Cruz sie mit Absicht angespritzt hat. Die Polizei nahm den Darsteller dann wegen des Verdachts auf leichte Körperverletzung fest.

So stellt der Agent von Raymond Cruz die Situation dar Raymond Cruz' Agent Raphael Berko schilderte gegenüber "People" das Geschehen aus der Sicht des Schauspielers. Dabei klingt die Situation anders, als es die Quelle von "TMZ" dargestellt hat. Als Raymond Cruz vor seinem Grundstück seinen Wagen wusch, soll laut Berko ein Minivan mit drei Frauen an Bord "einen halben Zoll" von seiner Stoßstange entfernt geparkt haben. Cruz habe die Frauen gebeten, weiter wegzufahren. Der Bitte kamen sie nicht nach.

Raymond Cruz ist wieder auf freiem Fuß Als der Star sein Auto weiter mit Wasser abspritzte, sollen die Frauen ihn gefilmt haben. Da habe sich Cruz zu ihnen umgedreht und sie aufgefordert, das Filmen zu unterlassen. Dabei soll Wasser aus dem Schlauch auf das Auto der Frauen geschwappt sein. "Ob sie es glauben oder nicht, eine von ihnen rief die Polizei", sagte der Agent zu "People". Laut einem Update von "TMZ" ist Raymond Cruz wieder auf freiem Fuß. Am 1. Oktober muss er sich vor Gericht verantworten. Raymond Cruz ist seit Ende der 1980er-Jahre als Schauspieler aktiv. In der Krimiserie "The Closer" spielte er von 2005 bis 2012 als Ermittler Julio Sanchez eine der Hauptrollen. Auch im Ableger "Major Crimes" war Cruz dabei. Einem noch größeren Publikum wurde er mit "Breaking Bad" bekannt. In den ersten Staffeln der Hitserie verkörperte er den Gangster Tuco Salamanca. Im Prequel "Better Call Saul" kehrte er in dieser Rolle zurück.