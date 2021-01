Rebel Wilson berichtet von Entführung in Afrika

“Ich wurde mal in Afrika entführt. Im ländlichen Mosambik. Wir waren auf diesem Truck und die Männer sind auf einem anderen Truck angekommen – mit vielen Waffen”, so Wilson. Sie seien von den Männern in ein Haus gebracht worden, wo sie über Nacht festgehalten wurden. Am darauffolgenden Morgen wurden die Frauen wieder freigelassen.

“Glücklicherweise wurden wir nicht verletzt und am nächsten Tag sind sie gekommen und haben gesagt: ‘Euer Truck ist bereit. Ihr könnt jetzt gehen’. Wir haben keine Fragen gestellt.”, erzählte Rebel Wilson. Sie sei sich sicher, dass mit dem Wagen illegale Substanzen geschmuggelt werden sollten.