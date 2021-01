Reese Witherspoon ist "untröstlich" nach dem Tod von Jessica Campbell

Jessica Campbell soll am 29. Dezember im Badezimmer zusammengebrochen sein, wie das Portal "TMZ" berichtet. Jegliche Wiederbelebungsversuche scheiterten, die Todesursache ist nach wie vor unbekannt. Verwandten zufolge soll die ehemalige Schauspielerin vor ihrem Tod geklagt haben, dass sie überlastet sei und das Gefühl habe, krank zu werden.

Auch Schauspieler Matthew Broderick, der an der Seite von Campbell in "Election" mitwirkte, drückte in einem Statement für "Hollywood Reporter" seine Trauer aus. "Sie war sehr lieb und eine extrem gute Schauspielerin. Schlimme Neuigkeiten. Mein tiefstes Mitgefühl an ihren Sohn und ihre Familie", so Broderick.

Jessica Campbell wurde laut "TMZ" eingeäschert, sie hinterlässt einen zehnjährigen Sohn.