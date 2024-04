Regina Halmich (47) wird noch einmal gegen Stefan Raab (57) in den Ring steigen. Die Nachricht gab der ehemalige Moderator am 1. April selbst über seinen Instagram-Account bekannt. Was ihn nach zehn Jahren zu diesem Comeback getrieben haben könnte, hat Regina Halmich der "Bild" verraten.

Demnach stand der Plan für den "finalen Kampf" bereits seit Wochen. Vor zweieinhalb Wochen habe Halmich den Vertrag mit Raab Entertainment unterschrieben, sagt sie. Was genau die Zuschauer bei der Show am 14. September erwartet, ist aber auch ihr nicht klar: "Daraus wird ein großes Geheimnis gemacht. Ich weiß es wirklich nicht und kümmere mich nur um das Sportliche." Klar ist lediglich: Der Kampf wird maximal über sechs Runden mit einer Länge von jeweils zwei Minuten gehen. Und er dürfte spektakulär werden, glaubt man Halmichs Erwartungen: "Wenn einer Show kann, dann ist es Stefan Raab. Ich weiß, dass er in dieser Hinsicht der Beste ist. Ich habe Bock auf den Kampf, es wird eine geile Show."