An der Croisette werden in wenigen Monaten wieder Stars und Sternchen entlang spazieren. Unter ihnen wird auch Park Chan-wook (62) sein. Der südkoreanische Regisseur wurde am 26. Februar als diesjähriger Präsident der Jury der Internationalen Filmfestspiele von Cannes vorgestellt .

Park Chan-wook und Cannes: "Gegenseitige Loyalität"

"Park Chan-wooks Erfindungsreichtum, seine visuelle Meisterschaft und seine Vorliebe, den vielfältigen Antrieb von Frauen und Männern mit ungewöhnlichen Schicksalen einzufangen, haben dem zeitgenössischen Kino einige wahrhaft unvergessliche Momente beschert", begründen Festivalpräsidentin Iris Knobloch und Direktor Thierry Frémaux. Man freue sich sehr darüber, "sein immenses Talent und im allgemeinen das Kino eines Landes, das sich intensiv mit den Fragen unserer Zeit auseinandersetzt, zu würdigen".

Für Park Chan-wook ist es eine Rückkehr nach Cannes. Schon sein Film "Oldboy" gewann im Jahr 2004 den Großen Preis der Jury. Weitere Auszeichnungen gab es in den folgenden Jahren für "Durst", "Die Taschendiebin" und "Die Frau im Nebel". In einer Mitteilung ist die Rede von "gegenseitiger Loyalität, die zwischen Park Chan-wook und dem Festival de Cannes existiert".

Der Regisseur freut sich bereits auf seine Aufgabe. "Das Filmtheater ist dunkel, damit wir das Licht des Kinos sehen können. Wir schließen uns im Kino ein, damit unsere Seelen durch das Fenster des Films befreit werden", sagt der Regisseur. "Im Kino eingeschlossen zu sein, um Filme zu sehen, und erneut eingesperrt zu sein, um mit den Mitgliedern der Jury zu diskutieren - doppelt freiwillig eingeschlossen zu sein, erwarte ich mit großer Vorfreude."

Die 79. Ausgabe der Internationalen Filmfestspiele von Cannes findet vom 12. bis 23. Mai 2026 statt. Mitte April soll die offizielle Auswahl an Filmen vorgestellt werden.