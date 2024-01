Reinsperger will als "Tatort"-Kommissarin "noch lauter werden"

Die österreichische Schauspielerin Stefanie Reinsperger (35) möchte ihre Rolle als Hauptkommissarin Rosa Herzog im Dortmunder "Tatort" gerne weiterentwickeln. "Die darf ruhig noch mutiger und noch lauter werden", sagte Reinsperger dem 3sat-Magazin "Kulturzeit". Sie verkörpert die Hauptkommissarin seit 2021.

"Ich finde es ganz schön, die hat jetzt so eine Entwicklung, weil sie immer mehr Verantwortung bekommt und so ein bisschen wegkommt von dem, dass sie es allen nur recht machen möchte, sondern dass sie jetzt so ein bisschen stärker wird und auch in die Konfrontation geht", sagte Reinsperger. "Das mag ich ganz gerne. Das wünsche ich der noch mehr."