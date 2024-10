Arnold Schwarzenegger (77), Terminator und ehemaliger republikanischer Gouverneur von Kalifornien, hat sich mit einem langem Tweet für Kamala Harris (60) als nächste US-Präsidentin ausgesprochen.

Auf X, ehemals Twitter, erklärt der Hollywoodstar, dass er eigentlich keine Wahlempfehlungen abgebe, dass er Politik hasse und den meisten Politikern nicht traue und versichert, er möge aktuell keine der beiden Parteien. Aber die Ergebnisse einer Wahl abzulehnen (wie Trump es getan hat), sei "so unamerikanisch wie es nur geht". Und die USA als "Mülleimer der Welt" zu bezeichnen (wie Trump es getan hat), sei "so unpatriotisch, es macht mich rasend." Er werde immer in erster Linie Amerikaner sein, bevor er Republikaner sei, so Schwarzenegger. "Deshalb werde ich diese Woche für Kamala Harris und Tim Walz stimmen."