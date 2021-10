Rapper und Comedian Ricarlo Flanagan mit 40 verstorben

Rapper-Karriere

Unter dem Künstler-Namen Father Flanagan veröffentlichte der Star als Rapper die drei Alben "Death of Davinchi" (2010), "An Opus Inspired by Andre Martin" (2019) und "Hope Your Proud" (2020). Ein viertes Album unter dem Titel "Both Sides Of The Brain" konnte er ebenfalls noch vollenden.

Die Todesursache wurde noch nicht veröffentlicht, allerdings gibt Flanagans letztes Posting vom 1. Oktober zu einer tragischen Vermutung Anlass: