Richard Gere (76) hat einen Nachfolger - zumindest in der Familie. Der "Pretty Woman"-Star zeigte sich im Gespräch mit dem US-Magazin "People" überaus stolz über die jüngsten Schauspiel-Leistungen seines Sohnes Homer Gere (26). Der war zuletzt etwa an der Seite von Sydney Sweeney (28) in der Erfolgsserie "Euphoria" zu sehen.

Gere sagte jetzt wörtlich über seinen Sohn: "Ich bin auf zwei Ebenen auf ihn stolz. Erstens: Er ist wirklich gut. Er scheint fast schon auf übernatürliche Weise zu wissen, was er tut." Doch im gleichen Atemzug lobt der Schauspiel-Star an seinem Nachwuchs, dass Homer Erfolg und Karriere "auch wirklich gut meistert. Er ist ein guter Junge. Er ist ein wirklich guter junger Mann, der es irgendwie versteht, und das ist kein einfacher Job. Nicht jeder funktioniert darin. Deshalb glaube ich, dass er bleiben kann".