Richard Gere: Darum ist er mächtig stolz auf seinen Sohn Homer
Richard Gere (76) hat einen Nachfolger - zumindest in der Familie. Der "Pretty Woman"-Star zeigte sich im Gespräch mit dem US-Magazin "People" überaus stolz über die jüngsten Schauspiel-Leistungen seines Sohnes Homer Gere (26). Der war zuletzt etwa an der Seite von Sydney Sweeney (28) in der Erfolgsserie "Euphoria" zu sehen.
Gere sagte jetzt wörtlich über seinen Sohn: "Ich bin auf zwei Ebenen auf ihn stolz. Erstens: Er ist wirklich gut. Er scheint fast schon auf übernatürliche Weise zu wissen, was er tut." Doch im gleichen Atemzug lobt der Schauspiel-Star an seinem Nachwuchs, dass Homer Erfolg und Karriere "auch wirklich gut meistert. Er ist ein guter Junge. Er ist ein wirklich guter junger Mann, der es irgendwie versteht, und das ist kein einfacher Job. Nicht jeder funktioniert darin. Deshalb glaube ich, dass er bleiben kann".
Durchbruch mit "Euphoria"
Homer Gere hatte sich zuletzt mit einem Auftritt in der dritten Staffel von Sam Levinsons HBO-Serie "Euphoria" ins Gespräch gebracht. In zwei Episoden war er als Schauspieler Dylan Reid zu sehen, teilte mit Sydney Sweeneys Figur Cassie unter anderem eine denkwürdige Liebesszene.
Vater Richard blickte gegenüber "People" allerdings nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch auf zukünftige Projekte seines Sohnes. Der wird in "The Shards" zu sehen sein, einer Serie von "American Horror Story"- und "Monster"-Macher Ryan Murphy, die auf einem Roman von Bret Easton Ellis basiert, der auch an dem Projekt beteiligt ist. Mit Model-Tochter Kaia Gerber ist auch ein weiteres Kind berühmter Eltern in der kommenden Serie zu sehen.
Homer Gere "hat dieses große Projekt mit Ryan Murphy vor sich und hat gerade die Dreharbeiten zu einem Film mit Oliver Stone abgeschlossen", bemerkte auch Vater Richard, um anzufügen: "Also kann ich mich jetzt zur Ruhe setzen. Ich gebe den Stab weiter."