Trauer um Rick Hurst (1946-2025): Der amerikanische Schauspieler , der Deputy Cletus Hogg in der langjährigen Serie "Ein Duke kommt selten allein" darstellte, ist am 26. Juni 2025 im Alter von 79 Jahren gestorben . Das bestätigte laut "The Hollywood Reporter" das "Cooter's Place Museum" in Pigeon Forge, Tennessee. Rick Hurst hatte dort zuvor offenbar einen geplanten Auftritt abgesagt.

Rick Hurst startete seine Karriere vor der Kamera in den 1970er Jahren

Die Serie "Ein Duke kommt selten allein" wurde von 1979 bis 1985 produziert. Die TV-Show machte Rick Hurst bekannt.

Der Schauspieler kam 1946 in Houston zur Welt. Nach seinem Studium begann er seine Karriere, zunächst auf der Bühne. Ab Anfang der 1970er Jahre stand er dann vor der Kamera. Er spielte unter anderem auch in "Karate Kid III - Die letzte Entscheidung", "Magnolien aus Stahl" oder in "In the Line of Fire - Die zweite Chance" mit.