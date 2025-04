Rita Wilson (68) hat einen besonderen Meilenstein erreicht: Die Schauspielerin und Sängerin ist seit einem Jahrzehnt krebsfrei. Anlässlich des besonderen Jubiläums meldet sie sich auf ihrem Instagram-Account zu Wort. "Für mich ist das ein Grund zum Feiern. Am 31. März bin ich seit zehn Jahren krebsfrei", freut sich die 68-Jährige in einem Video. "Zehn Jahre - und ich bin unendlich dankbar."

Zudem bedankt sich die Ehefrau von Tom Hanks (68) bei ihren Ärzten, Freunden und bei ihrer Familie - ihre Dankbarkeit sei "überwältigend". Dennoch gesteht sie: "Ich habe mich nicht immer so gefühlt. Und jeder, der das durchmacht oder überlebt hat, weiß, dass es ein Auf und Ab ist - wie in einem Hamsterrad." Wilson sei in Gedanken bei allen, "die vielleicht Schwierigkeiten haben".