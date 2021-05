Der Schauspieler, der sich zu Dreharbeiten für den Thriller "Killers of the Flower Moon" im US-Staat Oklahoma aufhielt, habe sich dort in seinem Haus eine Quadrizeps-Verletzung zugezogen, teilte sein Sprecher am Freitag mit. Er werde nun in seiner Heimatstadt New York behandelt. Die laufenden Dreharbeiten seien nicht betroffen.