Der Schauspieler Armie Hammer ("Call Me by Your Name", 37) schien noch vor wenigen Jahren auf dem besten Weg, den Olymp Hollywoods zu erklimmen. Dann aber wurden schwerwiegende Missbrauchsvorwürfe gegen den US-Amerikaner publik. Er verlor eine Reihe von Rollen, oder trat gleich selbst von diesen zurück, und begab sich im Jahr 2021 für sechs Monate in eine Entzugsklinik. Doch vorherige Gerüchte, dass "Iron Man"-Star Robert Downey Jr. (59) für diese Behandlung gezahlt habe, wies Hammer nun zurück.

Armie Hammer: "Dieser Typ wird dich finden und dir helfen" Die US-Zeitschrift "Vanity Fair" hatte 2022 berichtet, dass Downey Jr. für Hammers Entzug aufgekommen sei. In einem neuen Interview mit dem britischen Journalisten Piers Morgan (59) in dessen Sendung "Piers Morgan Uncensored" widersprach Hammer am 19. Juli aber diesem Gerücht. "Nein, hat er nicht. Er hat nicht dafür bezahlt, dass ich in die Reha gehe", sagt der 37-Jährige, als er von Morgan auf die Geschichte angesprochen wird. Doch im gleichen Atemzug verrät Hammer, der in Hollywood nach den eingangs erwähnten Missbrauchsvorwürfen gecancelt worden war, dass ihm Marvel-Star Downey Jr. enorm geholfen habe. "Jeder in Hollywood, der unter irgendeiner Art von Suchtproblem leidet - ob Alkohol, Dinge wie Spielsucht oder Drogen - und beschließt, nüchtern zu werden, dieser Typ wird dich finden und dir helfen. Das ist erstaunlich", so Hammer wörtlich.

Robert Downey Jr.s vergangene Suchtprobleme Hollywoodstar Robert Downey Jr. kann selbst auf schwerwiegende Suchtprobleme zurückblicken. So stoppte ihn die Polizei in Los Angeles 1996 wegen überhöhter Geschwindigkeit. In seinem Auto wurden die Drogen Heroin und Kokain sowie eine ungeladene Pistole gefunden. Nachdem er im Folgejahr einen gerichtlich angeordneten Drogentest ausgelassen hatte, verbrachte er erstmals vier Monate hinter Gittern. 1999 wurde Downey Jr. wegen ähnlicher Vergehen zu einer weiteren Haftstrafe von drei Jahren verurteilt, verbüßte davon letztlich jedoch nur 15 Monate, und wurde nur kurze Zeit nach seiner Freilassung erneut mit Kokain und Valium erwischt. Der Star kriegte jedoch wieder die Kurve, kämpfte sich mit Filmen wie "Kiss Kiss, Bang Bang" aus dem Jahr 2005 oder David Finchers (61) Serienmörder-Thriller "Zodiac - Die Spur des Killers" zurück ins Rampenlicht, bevor "Iron Man"-Regisseur Jon Favreau (57) ihm die Rolle seines Lebens als Tony Stark gab. Noch von Piers Morgan gefragt, was der beste Ratschlag gewesen sei, den ihm Downey Jr. gegeben hätte, antwortete dieser: "Setz dich hin, halt die Klappe, alles wird gut."