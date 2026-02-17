"Gestern haben wir von meinem geliebten Ehemann, geschätzten Freund und einem der größten Schauspieler unserer Zeit Abschied genommen", heißt es in der Mitteilung Luciana Duvalls, das auf der Social-Media-Plattform am 16. Februar geteilt wurde. Umgeben von Liebe sei der Schauspielstar "friedlich zu Hause verstorben".

Robert Duvall (1931-2026) ist tot . Der US-Schauspieler und Oscarpreisträger ist etwas mehr als einen Monat nach seinem 95. Geburtstag verstorben . Das hat seine Ehefrau Luciana (54), mit der er seit 2005 verheiratet war, in einem Statement mitgeteilt, das unter anderem auf Facebook veröffentlicht wurde .

"Für die Welt war er ein Oscar-prämierter Schauspieler"

Während seiner langen Karriere spielte Robert Duvall in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mit. Bekannt war er unter anderem aus Klassikern wie den ersten beiden "Der Pate"-Filmen, "Apocalypse Now", "THX 1138", "M*A*S*H" oder "Falling Down".

Er drehte noch bis ins hohe Alter und wurde mit zahlreichen Preisen bedacht - darunter die wichtigsten der Branche. Mehrfach war der Schauspieler etwa für den Oscar nominiert, den er für "Comeback der Liebe" als bester Hauptdarsteller auch erhielt. Sogar vier Mal konnte er sich einen Golden Globe sichern. Seinen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame bekam er im Jahr 2003.

"Für die Welt war er ein Oscar-prämierter Schauspieler, Regisseur und Geschichtenerzähler. Für mich war er einfach alles", heißt es in dem Statement seiner Ehefrau weiter. "In jeder seiner vielen Rollen gab Bob alles für seine Charaktere und für die Wahrheit des menschlichen Geistes, den sie verkörperten. Damit hinterlässt er uns allen etwas Bleibendes und Unvergessliches."