Berühmte Klassenkameraden

In Roger Cormans Film "Creature from the Haunted Sea" spielte Towne 1961 eine Hauptrolle. Anschließend begann er damit, Beiträge für Sendungen wie "The Lloyd Bridges Show", "Breaking Point" oder "The Outer Limits" zu verfassen. Für den von Corman inszenierten Film "Das Grab der Lygeia" (1965) schrieb Towne das Drehbuch.