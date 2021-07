Ehrenpreis für Robin Wright: US-Schauspielerin schwärmt von der Natur

"Sie ist meditativ, sie ist heilend und sie ist so viel größer, als wir", sagte die US-Schauspielerin in einem Video anlässlich der Verleihung des CineMerit-Awards für ihr Lebenswerk am Freitag auf dem Filmfest München. "Die Gegenwart der Natur ist so stolz und sie ist so groß, dass man fast das Gefühl hat, sie würde einen umsorgen."