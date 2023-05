Roman Polanski posiert lächelnd mit seinem Missbrauchsopfer

"Nie ein großes Problem": Opfer irritiert mit versöhnlicher Aussage

"Lassen Sie es mich ganz klar sagen: Was mit Polanski passiert ist, war nie ein großes Problem für mich", so Samantha Geimer nun in dem Interview. "Ich wusste nicht einmal, dass es illegal ist, dass man dafür verhaftet werden kann. Mir ging es gut, mir geht es immer noch gut", sagte sie. Für sie sei eher eine Bürde, dass die Geschichte immer wieder aufgebracht werde.

1988 hatte Geimer Polanski noch wegen vorsätzlichem Zufügen von seelischem Leid verklagt. Die Parteien einigten sich außergerichtlich.

Mittlerweile glaubt Samantha Geimar aber, dass der Regisseur seine Strafe abgebüßt habe. "Jeder sollte inzwischen wissen, dass Roman seine Strafe abgesessen hat", sagte sie. "Von meiner Seite aus wollte niemand, dass er ins Gefängnis geht, aber er hat es getan und es war genug. Er hat seine Schuld gegenüber der Gesellschaft bezahlt."

Nachdem sie 2014 in einem Buch noch mit ihm hart ins Gericht gegangen war, habe er ihr einen handschriftlichen Brief mit einer Entschuldigung geschrieben. Er habe die Verantwortung auf sich genommen und Geimers Mutter, der damals in der Öffentlichkeit eine Teilschuld gegeben wurde, entlastet.