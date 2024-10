Film- und Fernseh-Rollen

Ron Ely wurde 1938 in Hereford, Texas geboren und startete in den 1950er-Jahren seine Schauspielkarriere. Bekanntheit erlangte er durch die Hauptrolle in der NBC-Serie "Tarzan" (1966 bis 1968), die in 57 Folgen ausgestrahlt wurde. In dieser TV-Adaption kehrt die berühmte Figur nach Jahren der Zivilisation zurück in den Dschungel. 1972 sah man Ely in der Western-Komödie "100 Fäuste und ein Vaterunser", in der auch Uschi Glas (80) mitspielte. 1975 war der Schauspieler zudem im Cast des Abenteuerfilms "Doc Savage - Der Mann aus Bronze". Danach übernahm er vor allem Rollen in Fernsehserien, darunter "Renegade - Gnadenlose Jagd". Auch als Schriftsteller war Ely tätig und veröffentlichte Mitte der 1990er-Jahre zwei Mystery-Romane.