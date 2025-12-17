Rosa von Praunheim (1942-2025) ist offenbar am 17. Dezember 2025 in Berlin gestorben . Das berichten "Stern" und "Tagesspiegel" übereinstimmend. Der Filmemacher galt als Wegbereiter der Schwulen- und Lesbenbewegung in Deutschland .

Hochzeit vor wenigen Tagen

Erst vor wenigen Tagen hatten er und sein langjähriger Lebenspartner Oliver Sechting Hochzeit gefeiert. Auf Instagram teilten sie ein Foto des besonderen Moments und bedankten sich in einem gleichlautenden Beitrag für die zahlreichen Glückwünsche: "Herzlichen Dank für die vielen Glückwünsche zu unserer Hochzeit. Rosa & Oliver", schrieben sie dazu.

"Am Freitag, 12.12. habe ich meinen langjährigen Lebensgefährten Oliver geheiratet", kommentierte von Praunheim zu drei pinken Herzen zudem ein Foto der Hochzeitsringe in Form von türkisfarbenen Fröschen.

Knapp drei Wochen zuvor, am 25. November, hatte der Künstler, der 1971 mit dem Doku-Spielfilm "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt", seinen Durchbruch feierte, zudem seinen 83. Geburtstag.