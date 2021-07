Ruby Rose: "Batwoman"-Maske verursachte bösen Hautausschlag

Die australische Schauspielerin Ruby Rose bekam nach eigenen Worten von ihrer "Batwoman"-Maske einen so schlimmen Hautausschlag, dass sie aussah wie "aus einem Gruselfilm". "Ich habe herausgefunden, dass ich allergisch gegen Latex bin", sagte die 35-Jährige rückblickend auf die Zeit, in der sie für eine Staffel eine Superheldin gespielt hatte, in der australischen Radiosendung "The Kyle and Jackie O Show".