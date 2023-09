Scotland Yard eingeschaltet: Weitere Ermittlungen gegen Russell Brand

Seit Mitte September sieht sich Russell Brand (48) mit schwerwiegenden Vergewaltigungsvorwürfen konfrontiert. Jetzt sollen weitere Anzeigen bei der Londoner Polizei eingegangen sein, wie unter anderem "The Guardian" berichtet. Demnach hat Scotland Yard am vergangenen Montag (25. September) mitgeteilt, dass es sich dabei erneut um Vorwürfe sexueller Übergriffe in London und anderen Teilen des Landes handeln soll. Die Polizei werde dem nun nachgehen, heißt es.