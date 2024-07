"Es war schon immer ihr Traum"

Bei ihrem Besuch in der italienischen Hauptstadt in der vergangenen Woche hätten sich die beiden demnach eine kleine Kirche als möglichen Trauungsort angesehen. Wie eine anonyme Quelle erzählte, sei eine Hochzeit in Italien die offensichtliche Wahl. "Jedes Mal, wenn sie dorthin fahren, kommen sie noch verliebter zurück", erklärte sie. "Es war schon immer ihr Traum, dort zu heiraten."

Während ihres Aufenthalts in der "Ewigen Stadt" wurde das angeblich verlobte Paar vor Crowes Auftritt mit seiner Band The Gentleman Barbers gesehen. Als die beiden im April diesen Jahres Rom besuchten, soll an Theriots Ringfinger ein großer Diamantring zu sehen gewesen sein. Eine Quelle sagte "InTouch" über eine mögliche Verlobung: "Russell ist kein Mann der großen Gesten, aber er machte es offiziell, indem er Britney einen Ring ansteckte."