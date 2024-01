Der "alte Fuchs" hat sich "totgelacht"

Der Legenden-Part in Bezug auf Frasers Enthauptung: Angeblich stürzte kurz vor der Exekution eine extra hierfür errichtete Tribüne ein, "wobei neun Schaulustige ums Leben kamen", so Crowe. "Als man ihm das kurz vor seiner Enthauptung mitteilte, musste er lachen. Er lachte, bis die Klinge seinen Hals traf." Daraus sei schließlich die englische Redensart "Laughing Your Head Off" entstanden, das Pendant zu "sich totlachen".

Eigentlich hatte sich Crowe zunächst vornehmlich für seine italienische Herkunft mütterlicherseits interessiert. Auch hier sei er fündig geworden. So konnte er den Italiener Luigi Ghezzi als seinen Ur-Ur-Ur-Großvater identifizieren. "Luigi hatte in Argentinien gearbeitet, war mit einem Boot nach Indien gefahren, erlitt Schiffbruch und landete in Kapstadt." Später wanderte er dann nach Neuseeland aus, wo Crowe schließlich 1964 das Licht der Welt erblickte.