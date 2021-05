Nicht nur in der Doku-Serie "The Me You Can't See" von Prinz Harry und Oprah Winfrey sprachen Stars offen über ihre mentale Gesundheit, auch in den sozialen Medien wird sie vermehrt offen thematisiert.

Zuletzt sprach Schauspieler Ryan Reynolds auf Instagram über seine persönlichen Erfahrungen mit Angstzuständen.