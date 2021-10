So trollt Ryan Reynolds seinen Freund Hugh Jackman zum Geburtstag

Hugh Jackman ist nicht einmal an seinem Geburtstag vor den Scherzen seines Freundes Ryan Reynolds sicher. Anlässlich des 53. Geburtstages seines ehemaligen "X-Men"-Co-Stars am 12. Oktober veröffentlichte "Deadpool"-Darsteller Reynolds auf seinem TikTok-Account einen kurzen Clip mit der Bemerkung: "Ich schreibe euch nicht vor, wie ihr Hugh Jackmans Geburtstag zu feiern habt. Also sagt mir auch nicht, wie ich es zu tun habe."

Dazu gab es dann die Musik-Nummer "A Million Dreams" aus Jackmans Musical "The Greatest Showman".