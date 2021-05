Sexting: Ryan Reynolds' Mutter schickt versehentlich Nachricht an seinen Bruder

Ryan Reynolds ist nicht nur Schauspieler, sondern auch Unternehmer: Der 44-Jährige gründete die Gin-Marke Aviation und ein Telekommunikationsunternehmen namens Mint Mobile.

Für die Bewerbung seiner Firmen ist er ebenso bekannt: Ende 2019 wurde Ryan Reynolds wegen seiner antisexistischen Gin-Werbung gefeiert: Eine Frau, die sich in einer Heimtrainer-Werbung abstrampelte, für die die Sportgeräte-Firma einen Shitstorm erntete, trat kurz darauf in Reynolds' Gin-Werbung erneut auf, um mit dem Drink auf "einen neuen Anfang" anzustoßen.

Jetzt begeistert der Schauspieler erneut das Netz: Der 44-Jährige postete auf Twitter einen Clip, der beide Firmen gleichzeitig bewarb.

"Kombiniere niemals Aviation und Mint Mobile", rät Ryan Reynolds eingehend. Warum? Das Ergebnis könnte verheerend sein: Nach einer ordentlichen Ladung Gin das Handy in die Hand zu nehmen, sei keine gute Idee, so der Schauspieler. Ein paar Beispiele zeigt er ebenfalls im Video – so wie das seiner Mutter, die beim Sexting ziemlich daneben gegriffen hat.