Ryan Reynolds würde gerne die Oscars moderieren

Keine Zeit für Moderation

Doch aktuell ständen Jackman und er dafür nicht zur Verfügung, so Reynolds weiter. Derzeit würde er an einem Film für Jackman, Filmregisseur Shawn Levy (56) und sich selbst schreiben, der nichts mit dem Marvel-Universum zu tun habe und seine Zeit in Anspruch nehme. Außerdem würden die weiteren "Deadpool"-Filme das gesamte Leben des Schauspielers in Anspruch nehmen und das bisschen Zeit, das ihm bliebe, wolle er seiner Familie widmen. "Ich habe vier Kinder und ich liebe meine Kinder", so Reynolds.