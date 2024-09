Ryan Reynolds: Trauer um "Roseanne"-Autor Eric Gilliland

Hollywood trauert um Drehbuchautor und Produzent Eric Gilliland, der am 1. September im Alter von 62 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben ist. Er wurde vor allem durch seine Arbeit für die Serie "Roseanne" zwischen 1992 und 1996 bekannt, für der auch als ausführender Produzent tätig war. Später wurde er beratender Produzent für Serien wie "Die wilden Siebziger", "The Connors" und "My Boys". Unter den vielen Trauernden befindet sich auch Schauspieler Ryan Reynolds (47), der seit 27 Jahren mit Gilliland befreundet war und ihm eine rührende Würdigung auf seiner Instagramseite widmete.