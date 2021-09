Sacha Baron Cohen bestätigt Rückkehr von Ali G

In den 90er Jahren kreierte Sasha Baron Cohen mit Ali G eine Kultfigur. Im Juni war er bei einer Stand-Up-Show in Australien wieder in seine beliebte Rolle geschlüpft. In einem "GQ-Interview" sprach er kürzlich über den Auftritt und eine mögliche Rückkehr von Ali G.

"Ich wollte einfach wieder auf die Bühne als Ali G und sehen, wie er sich vor Publikum schlägt. Es hat sehr viel Spaß gemacht." Auf die Frage, ob er es wieder machen würde, antwortete Cohen: "Ja, ich denke schon. Ich bin Comedian geworden, weil ich es liebe, dass Menschen über meine Witze lachen. Tatsächliches Gelächter zu hören, ist eine seltene Sache für mich. Wenn ich einen Film mache, muss ich drei Monate warten, bis ich das Publikum lachen höre."