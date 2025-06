Ein Jahr nach der Trennung ist es nun offiziell: Sacha Baron Cohen (53) und Isla Fisher (49) sind geschieden. In einem gemeinsamen Statement in ihren jeweiligen Instagram-Storys bestätigten der britische Comedian und die australische Schauspielerin am Freitag, dass die Scheidung nun rechtskräftig ist.

"Unsere Scheidung ist abgeschlossen. Wir sind stolz auf alles, was wir gemeinsam erreicht haben und bleiben in gegenseitigem Respekt freundschaftlich verbunden. Wir setzen uns weiterhin gemeinsam und engagiert für das Wohl unserer wunderbaren Kinder ein", schrieben sie. Zudem baten beide um die Wahrung der Privatsphäre der Kinder.