Wird Sam Heughan aus "Outlander" der neue James Bond?

Bond als Charakter-Studie

In einem Interview mit "Esquire UK" hat sich Heughan selbst zu den Gerüchten geäußert und meinte: "Ich denke, kein Schauspieler würde bei einem solchen Angebot sagen, er sei nicht interessiert daran. Aber natürlich sind das bisher alles nur Gerüchte und ich will nicht zu viel darüber reden, um es nicht zu verschreien. Die "Bond"-Macher – allen voran Barbara Broccoli und Eon – müssen ja schon ganz krank davon sein, dass immer neue Leute weitere Namen ins Spiel bringen. Aber Bond ist jedenfalls eine tolle Figur und es wäre eine großartige Charakter-Studie. In 'SAS: Red Notice' haben wir unsere eigene Agenten-Version mit einem sehr realistischen Real-Life-Szenario und ich würde gern in dieser Richtung weitermachen."

Dann hoffen wir für Heughan mal das Beste und behalten die Buchmacher im Auge.