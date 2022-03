Das sagt Samuel L. Jackson über seine frühere Drogensucht

Hollywood-Star Samuel L. Jackson (73) ist als junger Mann von seiner Ehefrau aus seiner Sucht gerettet worden. "Sie hätte nicht versuchen müssen, mich zu heilen", sagte er in einem Interview im Magazin "People". "Sie hätte einfach sagen können: "Verschwinde" und mich in die Welt entlassen können. Sie hätte mich gehen lassen und das sein lassen können, was ich sein wollte." Stattdessen habe sie darauf bestanden, dass er einen Entzug mache und einen Platz für ihn gefunden.

Ihren Ehemann zu verlassen sei für sie damals keine Option gewesen, berichtete LaTanya Richardson (72): "Ich konnte das nicht tun, weil ich das Gefühl hatte, dass Gott zu mir gesprochen hatte und sagte: 'Du kannst diesen jungen Mann nicht so zurücklassen. Gib ihm etwas Hilfe. Und wenn du danach gehen willst, werden wir darüber reden.'"