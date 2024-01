Sandra Bullock verstreut die Asche ihres verstorbenen Partners

Im August 2023 verlor Sandra Bullock (59) ihren Partner Bryan Randall, der im Alter von nur 57 Jahren an der Muskel- und Nervenkrankheit ALS gestorben ist. Am 30. Dezember hätte der Fotograf seinen 58. Geburtstag gefeiert. An seinem Ehrentag erfüllte ihm die Schauspielerin seinen letzten Wunsch.

"Sandy hat dich zum Fluss gebracht"

Das enthüllte Bullocks Schwester Gesine Bullock-Prado (53) auf ihrem Instagram-Account. Demnach verstreute die Oscarpreisträgerin die Asche ihres verstorbenen Partners im Snake River in Jackson Hole, Wyoming. Zu einem Video der verschneiten Landschaft schrieb Bullock-Prado: "Alles Gute zum Geburtstag, Bry. Sandy hat dich zum Fluss gebracht, genau wie sie es versprochen hat."