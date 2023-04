Nach der Trennung heiratete der "Avengers"-Star 2014 den Journalisten Romain Dauriac. 2017 folgte die Scheidung des Paares, das eine gemeinsame achtjährige Tochter hat. Anschließend kam Johansson mit dem "Saturday Night Live"-Comedian Colin Jost (40) zusammen, und das Paar verlobte sich 2019. Sie heirateten 2020 in einer privaten Zeremonie im Haus der Schauspielerin in New York, und bekamen 2021 ihr erstes gemeinsames Kind, einen Sohn namens Cosmo.