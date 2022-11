Scarlett Johansson landet erste Serienhauptrolle ihrer Karriere

"Just Cause"-Verfilmung war eine der ersten Rollen von Johansson

Für Scarlett Johansson hat "Just Cause" eine ganz besondere Bedeutung. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von John Katzenbach (72), der in Deutschland unter dem Titel "Der Sumpf" in den Buchhandel kam. 1995 wurde "Just Cause" verfilmt, bei uns kam die Adaption unter dem Titel "Im Sumpf des Verbrechens" ins Kino. Zum Cast gehörte auch die junge Scarlett Johansson - es war eine der ersten Rollen für die 1984 geborene Darstellerin.

Im Film "Im Sumpf des Verbrechens" verkörperte Scarlett Johansson die Tochter der von Sean Connery (1930-2020) gespielten Hauptfigur. Connerys Paul Armstrong ist ein liberaler Juraprofessor, der einen mutmaßlich unschuldigen, wegen Mordes verurteilten Afroamerikaner vor dem elektrischen Stuhl retten will.