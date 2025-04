Anwalt: Wurde der Stalker gehackt?

Sicherheitsmitarbeiter des Senders NBC, der "Saturday Night Live" ausstrahlt, haben daraufhin die Polizei verständigt. Am Mittwoch (2. April 2025) wurde der Mann in Manhattan festgenommen. Bereits am Donnerstag musste er sich dem Strafgericht stellen, unter anderem wegen Falschmeldung einer Straftat und Androhung der Gefährdung einer Menschenmenge. Das Gericht setzte eine Kaution von 100.000 Dollar in bar oder 300.000 als Bürgschaft fest.

Der Pflichtverteidiger des Mannes äußerte vor Gericht die Vermutung, dass sein Klient gehackt worden sein könnte. Schon früher hätten sich Menschen über ihn als Scarlett Johansson ausgegeben. "Es ist sehr gut möglich, dass ihm jemand eine Falle gestellt hat", sagte der Anwalt. Die Richterin folgte diesem Argument nicht.