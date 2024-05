Besonderer Fall bei Scarlett Johansson

Im Fall von Scarlett Johansson ist die Sachlage in mehrfacher Hinsicht besonders. So habe das Unternehmen die Schauspielerin laut des Berichts sogar zuvor gefragt, ob sie bereit dazu wäre, ihre Stimme für das KI-Tool zur Verfügung zu stellen. Eine Anfrage, die sie ablehnte und folglich umso fassungsloser gewesen sein soll, als mit "Sky" nichtsdestotrotz eine vermeintliche Kopie ihrer Stimme generiert wurde. Daraufhin hätten ihre Anwälte OpenAI kontaktiert und die sofortige Abschaltung verlangt.

Wer zudem Spike Jonzes (54) "Her" gesehen hat, dürfte sich umgehend an den 2013 erschienenen Film erinnert fühlen. In dem Sci-Fi-Streifen hatte Johansson im englischen Original mit ihrer markanten Stimme eine Künstliche Intelligenz namens Samantha gesprochen, in die sich der von Joaquin Phoenix (49) gesprochene Protagonist unsterblich verliebte. Wohl auch ein Grund, warum gerade ihre Stimme so begehrt bei den OpenAI-Verantwortlichen war.