Es folgte eine steile Karriere in der DDR , wo sie über viele Jahre hinweg als eine der beliebtesten und erfolgreichsten Schauspielerinnen galt. In den 70er-Jahren ebbte der Erfolg etwas ab, jedoch war Bodenstein weiterhin eine oft gesehene Darstellerin in zahlreichen Kino- und Fernsehproduktionen der DDR. Parallel verfolgte sie auch immer ihrer Theater-Karriere und trat außerdem als Chansonsängerin auf.

Die Schauspielerin Christel Bodenstein ist bereits am 5. Dezember im Alter von 86 Jahren verstorben . Das berichtete als Erstes die Illustrierte "Superillu" auf ihrer Facebook-Seite . Die Tochter ihres Mannes habe dem Blatt bestätigt, dass Bodenstein "friedlich eingeschlafen" sei. Bekannt war die gebürtige Münchnerin vor allem aufgrund ihrer Hauptrolle der Prinzessin Tausendschön in dem legendären DEFA-Märchenfilm "Das singende, klingende Bäumchen" aus dem Jahr 1957.

Tochter ihres Mannes bestätigte schon 2023: "Sie ist sehr krank"

Nach der Wende war Bodenstein unter anderem in dem Thriller "Die Kaltenbach-Papiere" an der Seite von Mario Adorf (94) und Ulrich Tukur (67) zu sehen. Auch in der Neuauflage ihres Klassikers "Das singende, klingende Bäumchen" im Jahr 2016 ist Christel Bodenstein neben Heinz Hoenig (73) zu sehen. Zuletzt zog sich die Schauspielerin aus der Öffentlichkeit komplett zurück. In einem Interview mit der "Superillu" im Jahr 2023 gab die Tochter ihres Mannes, Schauspielkollege Hasso von Lenski (82), zu verstehen, dass es Bodenstein "überhaupt nicht gut gehe". Sie nehme seit Jahren starke Schmerzmittel aufgrund von Rückenproblemen, die ihren Tribut zollen würden: "Sie ist sehr krank."

Christel Bodenstein, die seit vielen Jahren in Berlin lebte, war zunächst von 1960 bis 1978 mit dem Filmemacher Konrad Wolf (1925-1982) verheiratet. Aus dieser Ehe hat die Schauspielerin einen 1961 zur Welt gekommenen Sohn. Später heiratete sie den Schauspieler und Dramaturgen Hasso von Lenski, der unter anderem Leiter der Kleinen Revue im Friedrichstadt-Palast in Berlin war.