Schießerei bei Comedy-Show von "The Office"-Star Craig Robinson

Schockmoment bei einem Auftritt des Comedians und Schauspielers Craig Robinson (50) in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina. Am Samstagabend eröffnete ein Mann in dem Club unvermittelt das Feuer mit einer Schusswaffe. Das bestätigte der "The Office"-Star auf seinem Instagram-Account. "In dem Club, in dem ich war, gab es eine Schießerei", sagte Robinson unmittelbar nach der Evakuierung am Samstagabend in einem Video an seine Fans. Es handelte sich um die bekannte Live-Bühne Comedy Zone in Charlotte.

Wie ein Sprecher der Polizei der "Washington Post" später mitteilte, seien die Beamten um 21:15 Uhr eingetroffen. Mehrere Gäste hätten zuvor berichtet, dass ein Mann mit einer Schusswaffe sie bedrohte und diese auch abfeuerte. Es sei niemand verletzt worden. Die Polizei habe den Mann umgehend in Gewahrsam genommen. Die Identität des Täters werde nicht preisgegeben, jedoch sei der Mann polizeibekannt und bereits früher wegen eines Verbrechens verurteilt worden.

Craig Robinson: "Gott sei Dank ist niemand verletzt worden"

Robinson gab via Instagram außerdem bekannt, dass ihm nichts fehle: "Ich bin cool. Ich bin sicher. Es war einfach wild." Plötzlich sei er aufgefordert worden, sofort den Veranstaltungsort zu verlassen. Einige Stunden später bedankte sich Robinson in einem neuen Post bei den Sicherheitskräften, der Polizei und den Mitarbeitern der Comedy Zone, die alle Menschen schnell in Sicherheit gebracht hätten. "Gott sei Dank ist niemand verletzt worden", so Robinson.

