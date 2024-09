Arnold Schwarzenegger (77) und Uma Thurman (54) haben ein besonderes Wiedersehen gefeiert. 1997 waren die beiden gemeinsam in dem Film "Batman & Robin" zu sehen. Nun postete der Schauspieler auf Instagram ein Selfie von sich und Thurman und schrieb dazu: "Freeze und Ivy, wieder vereint. Pass auf, Batman". Zahlreiche Fans kommentierten das Bild mit Freude: "Meine Kindheit. Okay, jetzt zieht bitte die Kostüme an", heißt es zu dem Post unter anderem.

Statt ihrer Filmoutfits zeigten sich Schwarzenegger und Thurman auf dem Bild in legeren Looks. Der "Terminator"-Star trug ein schwarzes Shirt, seine Kollegin einen hellen Strickpulli. Das Foto scheint in einem Restaurant entstanden zu sein.