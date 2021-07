In sechs Folgen, die der Streamingdienst der Mediengruppe RTL Deutschland ab 29.7. als Boxset veröffentlicht, geht die Doku-Reihe vor allem diesen Fragen nach: Was sind ihre Pläne und Wünsche für die Zukunft? Kann und will sie ihre Vergangenheit hinter sich lassen? Wird sie frei sein und was bedeutet Freiheit für sie?

Schwesta Ewa über Prostitution: "Geile Zeit"

Direkt in der ersten Folge von "Schwesta Ewa - Rapperin. Häftling. Mutter." zeigt die Rapperin das Gebäude, in dem sie einst anschaffen war – und blickt positiv auf jene Tage zurück. Auf die Frage, was ihre beste Erinnerung sei, antwortet sie: "Dritter Stock hier, Geld machen, rausgehen, Party machen, nach Hause kommen, Geld zählen. Es war eine geile Zeit. Ich hab keine Ahnung was da so geil war. Ich habe aber unheimlich viel Geld verdient. Vielleicht war das daran auch so geil."