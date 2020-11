Sean Connerys offizielle Todesursache steht fest

Der Mann, der James Bond war – und noch vieles andere –, verstarb am 31. Oktober auf den Bahamas, wie damals seine Familienmitglieder bekanntgaben. Seine Frau Micheline und seine zwei Söhne Jason und Stephane hatten bestätigt, dass Connery im Schlaf gestorben ist. Anfang November machte seine Witwe in einem Interview publik, dass ihr Mann an Demenz gelitten hatte. "Es war kein Leben mehr für ihn. Er konnte sich zuletzt nicht mehr verständlich machen. Als er im Schlaf ganz friedlich starb, war ich die ganze Zeit an seiner Seite. Es war so, wie er es gewollt hätte."